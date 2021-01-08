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فن

بطلوا قلة أدب .. لقاء الخميسي تفتح النار على متابعيها دفاعا عن الأقباط

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:23 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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شروق ابراهيم
شنت الفنانة لقاء الخميسي هجومًا حادًا على متابعيها الذين هاجموها بسبب تهنئة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، من خلال رسالة نارية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت لقاء الخميسي  "بس بس بس.. اسكتوا شوية.. بطلو قلة أدب وألفاظ وتجريح وتكفير يابنى آدمين.. هو الله ولاكم خليفة ليه فى الأرض!، بس كفاية جهل.. كفاية أحكام.. كفاية تعنت".

وأضافت لقاء: "كل واحد مش عاجبه البوست يخرج فورا من صفحتى ومالوش الحق يعلق عندى.. أنا صحابى مسيحيين اتربيت معاهم وكلت معاهم عيش وملح وماسمحش بالتجريح، قبل ما تفتح بؤك بالتكفير والوقاحة اقرأ وفكر وشغل عقلك".

وتابعت: "احنا كمسلمين تعدادنا فى العالم كله لا يزيد عن 23٪؜، بقيت الناس كلها كافرة وهاتدخل النار وسيادتك بألفاظك الكريهة وكرهك وحقدك وغضبك ها تدخل الجنة!.. ماحدش ليه الحق يهين أصدقائى المسيحيين أو أيا كانت ملتهم أو جنسيتهم.. الأمراض دى مش مقبولة إطلاقا.. كفاية بقى".
 

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