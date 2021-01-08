ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

2020 أكثر الأعوام حرارة على مستوى العالم منذ 4 سنوات

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
 كشفت البيانات الرسمية التي جمعها الاتحاد الأوروبي، أن مناخ عام 2020 أكنت تعادل مناخ عام 2016 الذي صنف أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت وكالة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس اليوم ، إن درجات الحرارة على مستوى العالم كانت أعلى بمقدار 1.25 درجة مئوية (2.25 فهرنهايت) في عام 2020 مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة.

 تظهر البيانات أيضًا أن عام 2020 كان الأكثر سخونة على الإطلاق في أوروبا مدفوعًا ببداية دافئة بشكل غير عادي لهذا العام ، حيث يكشف متوسط ​​12 شهرًا لأوروبا أنه كان إجمالي 0.4 درجة مئوية (0.72 فهرنهايت) أكثر دفئًا مما كان عليه في عام 2019 ، وهو الرقم القياسي السابق إلى 1.6 درجة مئوية (2.88 فهرنهايت) أعلى من متوسط ​​درجة الحرارة بين 1981-2010.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن منطقة القطبية الشمالية هي إحدى المناطق التي تأثرت بشدة بدرجات الحرارة في بعض مواقع القطب الشمالي التي وصلت إلى أكثر من 6 درجات مئوية (11 فهرنهايت) فوق متوسط ​​درجة الحرارة بين 1850 و 1900 ، والتي تعرف على أنها خط الأساس لما قبل الصناعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمطار والبرد القارص والحر.. خبير : مصر تدفع فاتورة الاحتباس الحرارى

الثلوج تشل حركه المرور في أوكرانيا.. فيديو

العاصمة النمساوية فيينا تكتسي بالثلوج.. فيديو

خريف شديد الحرارة.. ما هو الشهر الأكثر دفئا على وجه الأرض

شاهد.. الجليد يشل العاصمة الأوكرانية

جهاز قياس درجات الحرارة اللاسلكي.. مخادع وزائف

ترشيحاتنا

قرعة نارية للأبيض.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال

بعد إصابة الأب.. ابنة ماجد المصري الصغرى إيجابي كورونا

تجنبها الزمالك | تعرف على مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

زيادة ضربات القلب .. 8 علامات مختلفة تكشف إصابتك بالأنيميا

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انزاحت الغمة.. طفل يزور قبر أمير الكويت لإبلاغه بالمصالحة الخليجية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة ضربات القلب .. 8 علامات مختلفة تكشف إصابتك بالأنيميا

بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لـ نجلاء بدر تبرز أنوثتها

حصاد رالي داكار RALLY DAKAR 2021 والفائز بالمرحلة الخامسة.. صور