2020 أكثر الأعوام حرارة على مستوى العالم منذ 4 سنوات

كشفت البيانات الرسمية التي جمعها الاتحاد الأوروبي، أن مناخ عام 2020 أكنت تعادل مناخ عام 2016 الذي صنف أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.





ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت وكالة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس اليوم ، إن درجات الحرارة على مستوى العالم كانت أعلى بمقدار 1.25 درجة مئوية (2.25 فهرنهايت) في عام 2020 مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة.





تظهر البيانات أيضًا أن عام 2020 كان الأكثر سخونة على الإطلاق في أوروبا مدفوعًا ببداية دافئة بشكل غير عادي لهذا العام ، حيث يكشف متوسط ​​12 شهرًا لأوروبا أنه كان إجمالي 0.4 درجة مئوية (0.72 فهرنهايت) أكثر دفئًا مما كان عليه في عام 2019 ، وهو الرقم القياسي السابق إلى 1.6 درجة مئوية (2.88 فهرنهايت) أعلى من متوسط ​​درجة الحرارة بين 1981-2010.





وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن منطقة القطبية الشمالية هي إحدى المناطق التي تأثرت بشدة بدرجات الحرارة في بعض مواقع القطب الشمالي التي وصلت إلى أكثر من 6 درجات مئوية (11 فهرنهايت) فوق متوسط ​​درجة الحرارة بين 1850 و 1900 ، والتي تعرف على أنها خط الأساس لما قبل الصناعة.







