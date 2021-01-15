تفاصيل الدورة 28 لماراثون مصر الدولى بالأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولي الثامن والعشرون بالأقصر، الذي يقام للعام الثامن والعشرون على التوالي، بمشاركة متسابقين يمثلون 23 دولة عربية وأجنبية بينها مصر والأردن والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وانجلترا وبلجيكا وهولندا وألمانيا واسبانيا وبولندا وايرلندا والبرازيل واليابان والصين.





ياتى ذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة رقم 27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير، وسط إشادة عالمية كبيرة بالشكل المبهر للتنظيم المصري الذي اتبع كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





بدأ السباق في تمام الساعة السابعة صباحا انطلاقا من أمام معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بالقرنة، بدون حضور جمهور، واقتصر على اللاعبين فقط، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستغرقت نقطة الانطلاق 3 دقائق فقط، حيث انطلق المتسابقون في 4 سباقات وهي مسافات 42 كم ، و22 كم ، و12 كم، و5 كم، وسط المناطق الأثرية المختلفة في مدينة القرنة، مرورا بمدينة هابو وتمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالا لطريق وادي الملوك مرورا بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى لمعبد الملكة حتشبسوت عند نقطة نهاية السباق، حيث تم توزيع الميداليات على الفائزين في المارثون.





حضر انطلاق فعاليات الماراثون كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ورئيس المارثون اللواء جاسر رياض، ورئيس الغرفة التجارية في أوكرانيا Gennadiy Chyzhykov، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، نائب رئيس الاتحاد المصرى لالعاب القوى أحمد حمزة، ومدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالأقصر أشرف جلال، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار، والتنمية السياحية، وغرفة شركات السياحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالأقصر.



