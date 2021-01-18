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أصل الحكاية

من بينهم قطة السينما المصرية وطليقة مدحت صالح .. فنانون تخرجوا في كلية الحقوق

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:23 م
الفنانة زبيدة ثروت
الفنانة زبيدة ثروت
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مريم عزت
كلية الحقوق تعتبر من اهم الكليات الموجودة حاليا، وتسمى بكلية العظماء وذلك بسبب تخرج عدد كبير من الرؤساء وكبار المفكرين ووزراء وفنانين فيها، اصبح لهم مكانه كبيرة فى وطنهم بسببها. 

لذلك فى هذا التقرير ننشر لكم اهم الفنانين الذين تخرجوا في كلية الحقوق واصبح لهم اسم كبير فى الوسط الفنى ومن بينهم : 

- زبيدة ثروت 

عرفت زبيدة ثروت فى الوسط الفنى بـ " قطة السينما المصرية " ، ولدت بمحافظة الاسكندرية التحقت بكلية الحقوق ، نجحت فى مسابقة " ملكة جمال الشرق " و مسابقة " اجمل عشرة وجوه للسنيما " لجمال عينيها. 

بدأت زبيدة ثروت بأول فيلم " دليلة " مع عبد الحليم وشدية ، اطلق عليها بعض النقاد لقب " ملكة الرومانسية " بعد فيلم حب حمرى ، آخر عمل شاركت فيه مسرحية " عائلة سعيدة جدا " مع امين الهنيدى و المنتصر بالله . 

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- شيرين سيف النصر 

ولدت الفنانة شيرين سيف النصر فى الاردن لاب مصرى وهو الصحفى إلهام سيف النصر وام فلسطينية ، تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991 ، بدات الفنانة شيرين الدخول فى الفن بعد عملها فى التلفزيون . 

اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها وعادت بعد الطلاق عام 2011  ، تزوجت ثلاث مرات الاولى من رجل الاعمال السعودى عبد العزيز الابراهيم ، والثانية من المطرب مدحت صالح ولكن انتهت بالطلاق ، والثالثة من الطبيب رائف الفقى . 

- محمود ياسين 

من اكبر الفنانين الذين قاموا باعمال كبيرة ناجحة تحمل اسمه ، له تاريخ كبير فى السنيما والمسرح والتليفزيون ، ولد فى مدينة بورسعيد ولكن انتقل الى القاهرة للالتحاق بكلية الحقوق . 

بدأ حياته المهنية بعد توليه منصبا فى المسرح والقومى ، فاخذ بطولة بمسرحية " الحلم " تأليف محمد سالم وأخراج عبد الرحيم الرزقانى ، كان يلقب بـ " فتى الشاشة الاول " بعد المشاركة بـ 150 فيلما. 

- خالد صالح 

ولد الفنان الراحل خالد صالح فى ابو النمرس ، تخرج في كلية الحقوق عام 1987 وبدأ التمثيل من خلال خشبة مسرح الكلية ، ولكن لم يتجه الى التمثيل بعد ذلك مباشرة ، فعمل كسائق تاكسى ثم سافر الى الخليج للعمل ، فعاد ليعمل ادوار كومبارس فى مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية. 

اول افلامه كان " فيلم جمال عبد الناصر " حيث قام بدور رئيس جهاز المخابرات المصرية، وفى عام 1999 شارك فى مسلسل " ام كلثوم " وجسد فيه دور مأمون الشناوى. 

من اهم اعماله السنيمائية تيتو ، الريس عمر حرب، عمارة يعقوبيان ، فيلم هى فوضى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان من اخراج يوسف شاهين و خالد يوسف. 




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