ترامب: إيران تُلحّ على السماح لها بتخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تُلحّ على السماح لها بتخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة (بلومبرج) أن ترامب أعرب خلال فعالية في البيت الأبيض، عن قلقه من أن طهران تُبالغ في مطالبها.

وأضاف الرئيس الأمريكي "إنهم يطلبون فقط ما لا يُمكن فعله.. لا يريدون التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه. أنتم تعلمون ما هو. إنهم يسعون إلى التخصيب. لا يُمكننا السماح بالتخصيب".

وتابع "نبذل جهودًا كبيرة بشأن إيران .. إنهم مفاوضون جيدون وحازمون للغاية".

وعلى صعيد متصل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا مغلقا مع عدد من كبار مسؤوليه، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير القومي المتطرف إيتمار بن جفير، بعد اتصال هاتفي استمر 40 دقيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله إيران.