هانى سلامة يبدأ تصوير بين السما والأرض .. اليوم





وانضم للعمل كل من ا لفنانة نورهان فى دور مدرسة وأحمد السلكاوى فى دور دكتور ومصطفى درويش فى دور لص ونجلاء بدر فى دور ممثلة بالاضافة لسوسن بدر ومنى عبدالغنى، والمسلسل عن رواية نجيب محفوظ سيناريو وحوار اسلام حافظ واخراج ماندو العدل.





وكان أعلن المخرج محمد العدل عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.





المسلسل من المنتظر أن يعرض موسم دراما رمضان 2021، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.

بدأ فريق عمل مسلسل بين السما والأرض للنجم هانى سلامة أول يوم تصوير، وذلك تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.