ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هانى سلامة يبدأ تصوير بين السما والأرض .. اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:33 م
مسلسل بين السما والارض
مسلسل بين السما والارض
Advertisements
شروق إبراهيم
بدأ فريق عمل مسلسل بين السما والأرض للنجم هانى سلامة أول يوم تصوير، وذلك تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل. 

وانضم للعمل كل من الفنانة نورهان فى دور مدرسة وأحمد السلكاوى فى دور دكتور ومصطفى درويش فى دور لص ونجلاء بدر فى دور ممثلة بالاضافة لسوسن بدر ومنى عبدالغنى، والمسلسل عن رواية نجيب محفوظ سيناريو وحوار اسلام حافظ واخراج ماندو العدل. 

وكان أعلن المخرج محمد العدل عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

المسلسل من المنتظر أن يعرض موسم دراما رمضان 2021، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مي عمر تشارك في مسلسل نسل الأغراب أمام السقا وكرارة

متزعلش حد وأنت طالع.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لـ متابعيه في أحدث ظهور

محمود حافظ: باخد رأي زوجتي في أدواري.. وأصبت أثناء تصوير الفتوة.. فيديو

مصطفى شعبان يظهر بلوك جديد والجمهور: قالب على حماقي

مصطفى شعبان لمتابعيه: الحب اللي في القلب بيتحس من غير كلام

ترشيحاتنا

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

الكشف عن سبب إغلاق مبنى الكونجرس بشكل مفاجئ

أحمد ياسر ريان: لم أشعر بالغربة في سيراميكا كليوباترا.. وأشكر الأهلي على الإعارة

تريزيجيه سابعا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب عربي للمرة الرابعة من موقع جول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021