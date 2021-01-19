شديد البرودة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدًا يصاحبها عواصف ترابية





ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية ، شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.









ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد.



