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أخبار البلد

شديد البرودة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدًا يصاحبها عواصف ترابية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري نهارا، شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية ، شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9
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