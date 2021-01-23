فيه شغل كتير.. السيسي: بيجيلي شكاوى من نقص العمالة بالمشروعات |شاهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الضخمة التي يتم افتتاحها على مستوى الجمهورية تهدف إلى تعظيم فرص العمل، مؤكدا "لما هنفتح المشروعات هنشتغل، ونشغل ناس تانية، وبقول للشباب جمد قلبك وهات معداتك واشتغل".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، أن هناك شكاوى من نقص العمالة، معقبا "مش لاقيين عمالة، والشغل مش محتاج تكنولوجيا متقدمة، وفيه شغل كتير".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



