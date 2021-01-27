روسيا تعلق على إمكانية عقد اتفاق نووي جديد مع إيران

أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم تعديل الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.





وقالت روسيا إن عودة الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مع إيران يجب ألا يستغل كذريعة لمراجعة الصفقة.





كانت شبكة الإذاعة الاسرائيلية أفادت بأن رئيس الموساد يوسي كوهين، أحد أكثر زملاء نتنياهو ثقة، سيسافر إلى الولايات المتحدة في غضون الشهر المقبل وسيكون أول مسؤول إسرائيلي كبير يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن.





وتأتي زيارة كوهين للولايات المتحدة وفقا لأمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعرض مطالب إسرائيل لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أي نسخة جديدة من الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أفادت القناة 12





ومساء السبت الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الجديد جيك سوليفان، في أول تأكيد رفيع المستوى للحفظ بين المسؤولين الإسرائيليين وإدارة بايدن.





وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "اتفق الاثنان على مناقشة العديد من الموضوعات على جدول الأعمال قريبًا، بما في ذلك القضية الإيرانية والأمور الإقليمية ودفع اتفاقات إبراهيم إلى الأمام".