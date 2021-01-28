ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لإطلالة جذابة و عصرية .. شاهدي أفكارا لتنسيق الكارديجان في فصل الشتاء

الخميس 28/يناير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
تنسيق الملابس الشتوية أمر تعاني منه بعض البنات والسيدات وخاصة المحجبات، حيث يجب أن تقوم بتنسيق ملابسها حتى تظهر بأفضل إطلالة لها.

وتقول الفاشون بلوجر دنيا جمال، أن تنسيق ملابس المحجبات لم يصبح صعب مثل الماضي، ومن القطع الشتوية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو الكارديجان، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.

وأضافت أن مثلا عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان شتوي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.

اقرأ إيضا..

وأضافت الفاشون بلوجر دنيا جمال، أن الكارديجان سادة من الصوف الخالص يمكن إرتداؤه مع تي شيرت مطبع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة.

 وأوضحت الفاشون بلوجر أن الكارديجان الشتوي يمكن إرتداؤه مع الجمبسوت الجينز  للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا.
أكدت إنه بدلًا من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون.

وأوضحت دنيا جمال، أنه يمكن إرتداء الكارديجان المنفوش لأنه موضة هذا العام ويمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن إرتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الشتاء.

وأكدت الفاشون بلوجر إنه يمكن تنسيق الكارديجان الصوف مع بنطلون جينز وسكارف عريض، أو إرتداء الكارديجان القصير لما له من مظهر مختلف، يمكنكِ إرتدائه مع فستان أو بنطلون من الجينز واختاري اللون الغامق منه.

وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو التنورة مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إن كنتِ من محبي ارتدائها.. تعرفي على أحدث صيحات موضة العبايات 2021

طرق لف الحجاب للمناسبات والمدرسة

الأخضر والأبيض.. تعرفي على موضة ألوان السواريه لخريف 2020

أحلام عادل: الجمبسوت أنسب الأزياء لاحتفالات رأس السنة هذا العام

ترشيحاتنا

بها بِدل عسكرية ورُتب وشعارات.. السعودية تعلن تفاصيل قضية خطيرة في الرياض

مفاجأة بشأن محاولة تسميم الرئيس التونسي

الدنمارك تتأهل الى المربع الذهبي لمونديال اليد بالفوز على مصر برميات الجزاء

أسامة خليل يثير التساؤل في الإسماعيلي برسالة غامضة لـ ابو جريشة

وفاة سيد أنور الشهير بمطرب المترو

تم القبض عليه.. محامي عباس أبو الحسن يكشف تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل DNA.. مقلب ثقيل من زوج في زوجته بعد الولادة كاد ينتهي بالطلاق

لقطات مفزعة.. لحظة تسلل عشرات العناكب لغرفة نوم عبر سقف متصدع.. شاهد

بالسكر والحليب.. أسهل طريقة صوص الكراميل