لإطلالة جذابة و عصرية .. شاهدي أفكارا لتنسيق الكارديجان في فصل الشتاء

تنسيق الملابس الشتوية أمر تعاني منه بعض البنات والسيدات وخاصة المحجبات، حيث يجب أن تقوم بتنسيق ملابسها حتى تظهر بأفضل إطلالة لها.





وتقول الفاشون بلوجر دنيا جمال، أن تنسيق ملابس المحجبات لم يصبح صعب مثل الماضي، ومن القطع الشتوية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو الكارديجان ، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.





وأضافت أن مثلا عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان شتوي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.





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وأضافت الفاشون بلوجر دنيا جمال، أن الكارديجان سادة من الصوف الخالص يمكن إرتداؤه مع تي شيرت مطبع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة.





وأوضحت الفاشون بلوجر أن الكارديجان الشتوي يمكن إرتداؤه مع الجمبسوت الجينز للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا.

أكدت إنه بدلًا من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون.





وأوضحت دنيا جمال، أنه يمكن إرتداء الكارديجان المنفوش لأنه موضة هذا العام ويمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن إرتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الشتاء.





وأكدت الفاشون بلوجر إنه يمكن تنسيق الكارديجان الصوف مع بنطلون جينز وسكارف عريض، أو إرتداء الكارديجان القصير لما له من مظهر مختلف، يمكنكِ إرتدائه مع فستان أو بنطلون من الجينز واختاري اللون الغامق منه.





وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو التنورة مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة.



