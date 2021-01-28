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رياضة

طلائع الجيش يتقدم على البنك الأهلي بهدف دون رد في الشوط الأول

الخميس 28/يناير/2021 - 03:27 م
محمد يوسف مدرب البنك
محمد يوسف مدرب البنك الأهلي
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عمرو الحلوانى

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بملعب ستاد الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

جاء هدف جاء الشوط الأول الوحيد عن طريق أحمد سمير لاعب طلائع الجبش وجاء الشوط متكافئا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط لتصحيح مسارهما بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد دبش و أحمد إبراهيم و أسامة ابراهيم وعاصم صلاح.

خط الوسط: محمد حامد واستريلا ومحمد بسيوني.

خط الهجوم: كريم بامبو وفادى فريد وأحمد علي كامل.

تشكيل  طلائع الجيش أمام البنك الأهلي

بينما يلعب الطلائع بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : حسن مجدى وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف .

خط الوسط : مهند لاشين وعمرو السيسي وإبراهيما كونيه وأحمد سمير .

خط الهجوم : ناصر منسي وعمرو جمال .

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