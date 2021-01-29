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تعليم

‏التعليم العالي: بدء تطعيم الاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية بلقاح كورونا خلال أيام

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:31 ص
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
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قسم التعليم
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي انه سيتم البدء في تطعيم الاطقم الطبية في المستشفيات الجامعية بلقاح كورونا خلال أيام.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات تليفزيونية له : انه جاري تسجيل أسماء الأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مرضى كورونا على المنصة المخصصة لذلك ، لتبدأ خلال أيام عملية تلقي اللقاح.

وقال حسام عبد الغفار، إنه هناك انخفاض علم في عدد إصابات كورونا ترتب عليه انخفاض عام في عدد مرضى كورونا الذين يدخلون في المستشفيات الجامعية.


 واشار عبد الغفار الى ان السبب الاكبر في هذا انخفاض اعداد اصابات كورونا ، هو الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد وعدم التزاحم و ارتداء الكمامات ، كما انه يمكن ان يكون الارتفاع الذي حدث في درجات الحرارة في بعض الفترات مؤخرا كان له تأثير مساعد في قلة اعداد اصابات كورونا 

وقال عبد الغفار : الاستراتيجية التي يتعامل بها العالم مع مصابي كورونا تقوم على الا يتم اللجوء للمستشفيات الا للحالات التي تحتاج لعزل داخل المستشفى لتطور اعراض الحالة


واضاف : نعمل على تقليل اللجوء لوضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي الا اذا اضطررنا لذلك

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