ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة عين شمس تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 28/يناير/2021 - 07:56 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم وضع  جدول مواعيد الامتحان النهائي لفصل الخريف ويمكن للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأكد ضياء خليل أنه تم فتح التقديم للدراسات العليا للفصل الدراسى  2021.

اقرأ أيضا :


وأشار لـ صدي البلد الي أن الاوارق والمستندات المطلوبة لـ "دبلوم_ ماجستير _دكتوراه الدراسات العليا والبحوث عن العام الجامعي 2020_2021الفصل الدراسي ربيع 2021 والذي يبدأ في شهر فبراير وينتهي في شهر يونيو، هي:

اقرأ أيضا:
القومي للبحوث الفلكية: بدر الذئب في أقصى لمعان له .. غدًا

1_ اصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلي للجامعات اما بالنسبة الي الجامعات الخاصة والمعاهد يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلي للجامعات.

2_موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة او القطاع العام.

3_صورة من البطاقة موضحا بها جهة العمل 

4_وبالنسبة لظباط القوات المسلحة عليهم احضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد اخذ الموافقة مبدئية من الكلية وبالنسبة لظباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية  وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة علي الالتحاق بالدراسات العليا .

5_عدد 4 صور شخصية 

6_شهادة ميلاد مميكنة 

7_شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).

8_يبدا التقديم في الفترة من 30_1_2021 حتي 28_2_2021 من السبت الي الخميس من 9 صباحا حتي 5 مساء .

9_ يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب.

وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه سيتم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الأمتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

اقرأ أيضا :

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" أن الجامعات بدأت في وضع الجداول للأعلان عنها الأسبوع المقبل ، حيث تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. لن نلتفت للتفاهات.. وزير التعليم يرد على مروجي أخبار تسريب امتحانات أولى ثانوي التدريبية.. نرصد استعدادات علوم عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

بعضها حضوري والآخر أونلاين.. كيف تتلقى جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا .. والشروط والأوراق المطلوبة

التعليم العالي: إعلان جداول جميع الامتحانات الشفوية والعملية الأسبوع المقبل

دقت ساعات الامتحانات.. طوارئ بالجامعات استعدادا لاختبارات نصف العام.. إجراءات احترازية مشددة وإعلان الجداول الأسبوع المقبل والفصل ينتظر الطلاب المتهاونين مع كورونا

الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا بهندسة عين شمس

حقوق عين شمس تعلن موعد إعلان الجداول للشعب الثلاثة والتعليم المفتوح

ترشيحاتنا

فضل قراءة القرآن الكريم يوميا

محمد أبو العينين ينعي زوجة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. فيديو

إصابة تمنع نجم المقاصة من المشاركة وتضع إيهاب جلال في ورطة أمام الزمالك

ما يحدث غير أخلاقي.. مدرب صن داونز يهاجم موسيماني بسبب صفقة سيرينو

التاريخ لا يُختزل في رمية.. أحمد الأحمر أسطورة عالمية بأيد مصرية

إسرائيل تعلق على تعليق بايدن لصفقة طائرات اف 35 إلى الإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك