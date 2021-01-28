هندسة عين شمس تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم وضع جدول مواعيد الامتحان النهائي لفصل الخريف ويمكن للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
وأكد ضياء خليل أنه تم فتح التقديم للدراسات العليا للفصل الدراسى 2021.
اقرأ أيضا :
وأشار لـ صدي البلد الي أن الاوارق والمستندات المطلوبة لـ "دبلوم_ ماجستير _دكتوراه الدراسات العليا والبحوث عن العام الجامعي 2020_2021الفصل الدراسي ربيع 2021 والذي يبدأ في شهر فبراير وينتهي في شهر يونيو، هي:
اقرأ أيضا:
القومي للبحوث الفلكية: بدر الذئب في أقصى لمعان له .. غدًا
1_ اصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلي للجامعات اما بالنسبة الي الجامعات الخاصة والمعاهد يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلي للجامعات.
2_موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة او القطاع العام.
3_صورة من البطاقة موضحا بها جهة العمل
4_وبالنسبة لظباط القوات المسلحة عليهم احضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد اخذ الموافقة مبدئية من الكلية وبالنسبة لظباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة علي الالتحاق بالدراسات العليا .
5_عدد 4 صور شخصية
6_شهادة ميلاد مميكنة
7_شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).
8_يبدا التقديم في الفترة من 30_1_2021 حتي 28_2_2021 من السبت الي الخميس من 9 صباحا حتي 5 مساء .
9_ يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب.
وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه سيتم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الأمتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.
اقرأ أيضا :
وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" أن الجامعات بدأت في وضع الجداول للأعلان عنها الأسبوع المقبل ، حيث تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.