الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا بهندسة عين شمس

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وأشار الدكتور ضياء خلال تصريحاته لصدي البلد الي الاوارق والمستندات المطلوبة "دبلوم_ ماجستير _دكتوراه الدراسات العليا والبحوث عن العام الجامعي 2020_2021الفصل الدراسي ربيع 2021 والذي يبدأ في شهر فبراير وينتهي في شهر يونيو وهي كالاتي :





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1_ اصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلي للجامعات اما بالنسبة الي الجامعات الخاصة والمعاهد يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلي للجامعات.





2_موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة او القطاع العام.





3_صورة من البطاثة موضحا بها جهة العمل





4_وبالنسبة لظباط القوات المسلحة عليهم احضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد اخذ الموافقه مبدئية من الكلية وبالنسبة لظباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة علي الالتحاق بالدراسات العليا .





5_عدد 4 صور شخصية





6_شهادة ميلاد مميكنة





7_شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).





8_يبدا التقديم في الفترة من 30_1_2021 حتي 28_2_2021 من السبت الي الخميس من 9 صباحا حتي 5 مساء .





9_ يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب.