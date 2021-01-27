كيف تصنف الجامعات على مستوى العالم.. اعرف المعايير

حصل صدى البلد، على مستند يوضح معايير التصنيفات العالمية للجامعات على مستوى العالم.





وجاء فى المستند، أن أول هذه المعايير هى: تاريخ الجامعة وكذلك الموقع الجغرافي لها والمواصلات التى يستخدمها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للوصول إليها.





كما تتضمن هذه المعايير، شروط التحاق الطلاب بهذه الجامعة، والمحافظات والدول التى ينتمي إليها طلاب بالجامعة، ونسبة الذكور والإناث فيها، وملائمة سكن الدراسة للطلاب والطالبات، وجودة البرامج التدريبية ومعايير التعليم القياسية.





كما تحتوى المعايير على القوة الأكاديمية للجامعة، وكذلك المكتبة ومعامل الحاسب الآلي، ودعم استقبال الطلاب الوافدين من حيث الاستقبال والتوجيه والتسكين، وتتضمن المعايير أيضا خدمات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والاتحادات الطلابية والأنشطة فيها.





ويحتوى المستند على أهمية الرياضة فى معايير التصنيف العالمي للجامعات، وكذلك أهمية الأبنية الحديثة، وإتاحة فرص عمل لأجزاء من الوقت اليومي للطلاب، وكذلك وجود الخريجين المتميزين فيها، ومصاريف الدراسة، والدعم المالي، والسكن نوع وسعر سكن الجامعة.





ويؤخذ فى الاعتبار كذلك للتصنيف: النظرة العالمية للجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس فيها، ومقومات البحث العلمي فيها، والإنجاز الأكاديمي مقارنة بحجم الجامعة.





وربما تكون هناك بعض المعايير الأخري التي تختلف وفق طبيعة كل جامعة، لكن المعايير التي تمت الإشارة إليها تعد مؤشرات أساسية تؤخذ في الاعتبار عند تصنيف الجامعات دوليًا.





ويوضح تصنيف Time Higher Education للعام 2019 أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية فى هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس" فى المرتبة من ٦٠١ – ٨٠٠، وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" فى المرتبة من ٨٠١ – ١٠٠٠، بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" فى المرتبة من ١٠٠١-١٢٠٠.





جدير بالذكر أن تصنيف Time Higher Education يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية فى مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).



