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تعليم

علوم حلوان: امتحانات دبلوم الدراسات العليا 23 فبراير

الخميس 28/يناير/2021 - 05:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 التى تقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفا من الموجة الثانية من فيروس كورونا ولذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان أثناء إعدادها لجداول الامتحانات عدم حدوث أى تكدس أو زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد اجتماع المجلس الاعلى الجامعات والتى قام بتأكيد على إقامة الامتحانات فى مواعيدها بعد إجازة منتصف العام الدراسي.


وصرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان فى تصريحات خاص لموقع " صدى البلد "، بأنه بالنسبة لامتحانات مرحلة دبلوم الدراسات العليا لدور يناير للفصل الدراسي الأول 2020/2021 تقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 و سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء 16 مارس.


وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ يوم 21 فبراير وتنتهى 11 مارس 2021.


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وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية.

وكان قد أشار الدكتور عماد أبو الدهب إلى أن الكلية قد مستمرة فى مناقشة الرسائل العلمية ابتداء من 16 يناير  وفق شروط وضوابط تم وضعوها. 

 

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وأوضح أبو الدهب أن مناقشة الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا سوف تتم من خلال الاونلاين على ابلكيشن زوم، بحضور الطالب والدكتور المشرف على الرسالة فى جلسة على الابليكيشن وسوف يتم تسجيل نسخة من جلسة مناقشة الرسالة ويحتفظ بها فى الكلية لإجراء إجراءات التوقيع وتسجيل واعتماد الرسالة من الكلية.
علوم حلوان: امتحانات دبلوم الدراسات العليا 23 فبراير
علوم حلوان: امتحانات دبلوم الدراسات العليا 23 فبراير
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