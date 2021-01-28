الإعلان عن جداول الامتحانات بـ صيدلة حلوان الأحد القادم

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان ان الكلية انتهت من إعداد جداول امتحانات منتصف العام الدراسي وان الكلية سوف تقوم بإعلان والكشف عن الجداول يوم الأحد القادم .
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي .