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تعليم

الإعلان عن جداول الامتحانات بـ صيدلة حلوان الأحد القادم

الخميس 28/يناير/2021 - 02:53 م
الدكتور سامح سرور
الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان
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إسلام خالد

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان ان الكلية انتهت من إعداد جداول امتحانات منتصف العام الدراسي وان الكلية سوف تقوم بإعلان والكشف عن الجداول يوم الأحد القادم .

 وصرح الدكتور سامح فى تصريحات خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية التزمت بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعداد والإعلان عن جداول الامتحانات، ان الكلية مستعدة لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي .

 وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان ان الكلية قد استعدت الامتحانات عن طريق تجهيز اللجان وعمل حملات التطهير والتعقيم بشكل يومي بأدوات التعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات التي ستقوم بها الكلية بالإضافة الى أن الكلية قد قامت بتقسيم الطلاب على فترات زمنية متباعدة لتلاشى التكدس والزحام هذا بجانب تقليل عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات لمنع الكثافات الطلابية داخل اللجنة وذلك فى إطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب .

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وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي .

 

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