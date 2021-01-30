في 5 خطوات.. كيف تتغلب على أعطال سيارتك ؟

تمثل السيارة أهمية كبيرة لدى الكثيرين، فهي وسيلة الانتقال الأشهر حول العالم، وهي بمثابة أيضا رفيقة الرحلات و المسافات المختلفة، و من الأمور المزعجة للغاية عندما تتعرض سيارتك إلى عطل مفاجئ، ينال من قوتها أو قدراتها المعهودة، وربما يصاب قائد السيارة في هذا الوقت بحالة من القلق جراء ذلك الموقف.





وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح للتغلب على مشكلات اعطال السيارة





1- حماية المحرك

يعتبر المحرك هو الجزء المسؤول عن العديد من أوامر الحركة و الانطلاق، ويوجد بداخلة منظومة متكاملة من اليات العمل، وهي عبارة عن اجزاء معدنية متعددة المهام، ولحماية تلك الأجزاء فعلينا اتباع التوقيت المحدد لتغيير زيت المحرك، و يفضل أيضًا أن نقوم بقياس مستوى الزيت من وقت إلى اخر، و للاطمئنان على لونه و درجة اللزوجة.





2- صيانة البطارية

ربما تتعرض بطارية سيارتك إلى العديد من عوامل التعرية مثل، تكون طبقة من الأملاح، أو تأكل بالأقطاب بسبب الرطوبة، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بتنظيفها إذا وجدنا اثار هذه العوامل، و قياس مستوى الجهد الخاص بها بأحد المراكز المتخصصة لتجنب مشكلات التوقف التام و تعطلها.





3- تلف الإطارات

تشكل إطارات السيارة أهمية كبيرة بمنظومة الحركة و الارتكاز، وذلك لكونها صاحبة المهام الشاقة و الخاصة بالتعامل مع كافة الطرق، ولكي نتمتع بأفضلية السير فلابد أن نقوم بفحصها جيدا من وقت إلى اخر، وضبط مستوى الهواء داخل الاطارات، ولا ننسى أن لكل شيء عمر افتراضي وعلينا بتغييرها عند قطع مسافة السير المحددة.





4- نظام التبريد

لكي تتمتع بعمر افتراضي أطول لمحرك سيارتك ولحمايتها من مشكلات ارتفاع درجات الحرارة، فلابد أن تقوم بمتابعة سوائل التبريد جيدا، والتي تقع بالهيكل المعدني " الرديتر" و قربة المياه الجانبية، و يجب أيضًا المحافظة على غسل دورة التبريد في موعد الصيانة المحدد.





5- منظومة المكابح