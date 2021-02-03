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فن

إطلالة صباحية مبهجة من ولاء الشريف عبر الإنستجرام.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ولاء الشريف مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت في أجواء صباحية مبهجة وهي تتناول قهوتها ،وكتبت الشريف معلقة على صورها :"يوم جديد".

يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.

والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.


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