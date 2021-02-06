مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم في البحيرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب أخر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة تصادم دراجة نارية وسيارة سيرفيس علي طريق المحمودية/إدكو، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العام بالمحمودية لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية و سيارة سيرفيس أمام قرية أبو هواش علي طريق المحمودية إدكو.

إنتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "رمضان عبد الغنى بسيونى50 سنة، وإصابة "عز الدين حمزة قطب دويدار، 55 سنة " وتم نقل المصاب و الجثة إلى مستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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