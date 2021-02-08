ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط طالب أعلن استعداده لممارسة الفجور على الإنترنت

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة الدقهلية) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محادثات جنسية وصور فتيات.. ضبط سيدة تروج للدعارة على الإنترنت

رسائل وصور عارية.. ضبط عاطل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام في الجيزة

أعلن عن نفسه على الإنترنت.. ضبط عاطل يمارس الفجور بالإسكندرية

ضبط عاطل أعلن استعداده لممارسة الفجور على الإنترنت

ضبط شخص أنشأ صفحة على الإنترنت لممارسة الفجور بالإسكندرية

دعارة مقابل المال.. ضبط سيدة تدير صفحة تروج للرذيلة على فيسبوك

ترشيحاتنا

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

صحيفة ألمانية تعلن تشكيل البايرن أمام الأهلي وتحسم جدل مشاركة البدلاء

رئيس البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال عن "القائمة الوطنية من أجل مصر"

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

صور صادمة.. طبيب بيطري يعذب الكلاب للتجربة بلا رحمة

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير