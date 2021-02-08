أبرز نصائح الخبراء لحماية سيارتك من السرقة وإبعاد اللصوص عنها

يتعرض بعض الاشخاص أحيانا لسرقة سياراتهم في جميع دول العالم، وهو ما يسبب معاناه شديدة ويصيب صاحب السيارة بالإحباط وخيبة الامل، وقد تترك هذه الحادثة تأثيرا كبيرا علي مالك السيارة.









ولهذا نعرض عليكم أهم نصائح خبراء برمجة وتشغيل السيارات لتحمي السيارة من خطر السرقة ...







وتشمل أبرز النصائح ما يلي:





1-تركيب جهاز فصل كهرباء المحرك







بعض المراكز المتخصصة تقوم بتركيب جهاز يتم توصيلة بزر عند تشغيله يقوم بفصل الكهرباء عن المحرك مما يجعل عملية تشغيل المحرك في حاله عمل الجهاز شبه مستحيلة مما يجعل سيارتك في مأمن.







2– عدم الاحتفاظ بمفاتيح بديلة او الرخصة داخل السيارة



يعتاد بعض الاشخاص وضع المفاتيح الاحتياطية لسياراتهم داخلها، او ترك رخصة السيارة فيها وهذا من الأفعال الخاطئة، حيث أنه يسهل للصوص قيادة السيارة دون رادع .





3– ركن السيارة في جراج



يفضل ركن سيارتك داخل جراج، حيث تقل فرص تعرضها بشكل كبير لحوادث السرقة المختلفة، وذلك بسبب بقائها آمنه وبعيدة عن أعين اللصوص.



4– عدم ترك السيارة في وضع التشغيل وشراء مستلزمات

ترك السيارة في وضع التشغيل وشراء مستلزمات من أكثر الأخطاء شيوعًا وتساعد اللصوص على سرقة السيارة، حيث ينتظر اللصوص هذه الأخطاء ويسرقون السيارة علي الفور دون تردد.



5– زيادة الإضاءة خارج المنزل و تركيب كاميرا يفضل ركن سيارتك داخل جراج، حيث تقل فرص تعرضها بشكل كبير لحوادث السرقة المختلفة، وذلك بسبب بقائها آمنه وبعيدة عن أعين اللصوص.



عند ركن السيارة أمام المنزل، يجب زيادة الإضاءة خارج المنزل لإجبار اللصوص على البُعد عن مكان الإنارة و من المفضل تركيب كاميرا مراقبة لأن وجودها يخيف اللصوص.



6–تركيب جهاز GPS



من الممكن أن تتبع خطوات سيارتك بوضع جهاز GPS داخلي، يسمح لك بتحديد مكان تواجد السيارة، وجعلها مراقبة وبعض الاجهزة الحديثة تمكنك من سماع ما يدور داخل السيارة و توقيف محركها عن بعد بالهاتف المحمول وهذا افضل حل.

