مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور





طراز مرسيدس الأصغر من mercedes a class , سيتم طرحة رسميا في 2022، وستأتي بثلاثة أبواب، كما يشير إلى أن الكروس أوفر الصغيرة الجديدة سيتم تدشينها رسميا في عام 2023.





هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن طرازات أصغر قادمة من مرسيدس، ففي أغسطس الماضي من عام 2020، صرح أكسل هيكس كبير مهندسي تطوير السيارات المدمجة في مرسيدس mercedes ، أن الشركة ستكشف عن سيارات أصغر بفضل منصة الشركة المرنة للغاية MFA و التي يمكن ان يتم بناء سيارات ضغيرو او مدمجة او suv .





,طرحت شركة مرسيدس مؤخرا السيارة mercedes eqa الكهربائية الجديدة كليًا، والتي تعتبر أصغر وأرخص سيارة كهربائية لعلامة مرسيدس الألمانية حتى الآن.







تم بناء مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة على منصة مرسيدس mercedes GLA، وتتشارك معها في الكثير من مواصفاتها والتصميم وتتميز بمصابيح أمامية وخلفية LED جديدة واكصدامات مختلفة وتصاميم جديدة للجنوط.





تأتي السيارة مرسيدس mercedes eqa بمحرك كهربائي بقوة 190 حصانا وعزم 375 نيوتن متر ونظام دفع أمامي، مع بطارية ليثيوم أيون 66.5 كيلوواط\س بمدى تقديري 426 كيلومتر لكل شحنة.