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سيارات

لأول مرة مرسيدس تسحب 1400 سيارة بسبب عيوب التصنيع

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:10 ص
مرسيدس
مرسيدس
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أماني نوار
من المعروف أن سيارة مرسيدس اس كلاس هي واحدة من أفضل السيارات في العالم ، بل أفضلها ، ولكن يبدو أنه لا يوجد شي مثالي مهما بلغت دقة تصنيعها ، وقال المتحدث باسم مرسيدس أنه تم استدعاء ما يصل إلى 1.400 نسخة من السيارة التي تم تسليمها .

كما أبلغت الشركة أصحاب السيارات بالحضور ، حيث توجد المشكلة التي تواجهها السيارات المستدعاة في وجود غياب قضبان ربط داخلية مخصصة للسيارة ، وهذا يعني أن السيارة قد تواجه مشاكل توجيه خطيرة في حالة الاستخدام بطريقة مكثفة.

ووفقا للشركة الأشهر في ألمانيا سيتم شحن المكون من قبل المورد ، وهو مجمع مسبقا كوحدة كاملة ، وسيتم تثبيتها في المصنع ، ومن المعروف أن المصنع نفسه الذي تسبب في هذه المشكلة بالسيارات هو مصنع جديد عالي التقنية ، ويتم تصنيع أيضا اس كلاس مايباخ.

يذكر أن مرسيدس تستعد لتدشين بعض الموديلات الجديد قريبا مثل لاس كلاس الجديدة كليا ، والتي تحتوي على فئتان هجينة يُتوقع أن يُطلق عليهما S63e وS73e، في حين سيعيش محرك V12 ليرى جيلًا جديدًا ولكن ليس في AMG S65.

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