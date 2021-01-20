تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

أعلنت شركة اودي عملاق صناعة السيارات رسميا تطوير نسخة أكثر فخامة لموديل اودي هورش audi a8 horch لمنافسة مرسيدس إس كلاس مايباخmercedes s class maybach.





وستحصل اودي هورش audi a8 horch على شبك أمامي ، محدث كليا و أكثر فخامة بزخرفات خشبية وجلود فاخرة، ركزت اودي في تصميم اودي هورش audi a8 horch علي المقصورة الخلفية بشكل خاص وتقديم مزايا التدفئة والتهوية والماساج، وإضافة طاولات ومساند خلفية للأقدام وأنظمة ترفيهية خلفية كثيرة و تشغيل الوسائط الصوتية والمرئية.





و من الموتوقع اعتماد اودي هورش audi a8 horch علي محرك 12 سلندر دبل تيربو تيربو من بنتلي فلاينج سبير بقوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، و ستتاح ايضا بمحرك V8 سعة 4000 سي سي دبل تيربو بقوة 459 حصان وعزم 600 نيوتن متر.





وطرحت اودي مؤخرا السيارة RS E-Tron GT بمحركين كهربائيين يولدان 598 حصان و830 نيوتن.متر من عزم الدوران، وترتفع هذه القوة إلى 646 حصان مع تفعيل وظيفة الأوفربوست.











وسيتم تدشين اودي هورش audi a8 horch الجديدة لاحقًا هذا العام 2021 مع النسخ المحدثة لباقي تشكيلة اودي و ظهرت بالفعل صور تجسسية للسيارة الجديدة اودي هورش audi a8 horch بتمويهات مختلفة عن المعتاد، و هي نسخة اكثر فخامة من النسخ المعتادة للعملاق الالماني و تأتي اودي هورش audi a8 horch بشاسيه طويل وتمويهات على عمود Cلتخفي شعار H المميز للإصدار.

