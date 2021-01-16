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سيارات

بنتلي تعلن عن انضمام رئيس تصميم أودي

السبت 16/يناير/2021 - 12:03 ص
بنتلي
بنتلي
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اشرف عطية
أعلنت شركة "بنتلي" عملاق صناعة السيارات البريطانية الفارهة أن ستيفان سيلاف رئيس التصميم في الشركة سيترك شركة بنتلي ومجموعة فولكس فاجن بأكملها ليعمل رئيس التصاميم في شركة جيلي الصينية خلفا للمهندس بيتر هوربوري في جيلي.

المهندس ستيفان سيلاف يبلغ من العمر 59 عامًا، وأمضى معظم حياته المهنية مع مجموعة فولكس فاجن، فقد انضم إلى أودي عام 1990 كمصمم داخلي، وتركت مغادرته فجوة في مجموعة فولكس فاجن، فبالإضافة إلى وظيفته في بنتلي، فقد كان سيلاف مسؤولًا أيضًا عن استراتيجيات التصميم الداخلي لشركة فولكس فاجن.

تولي ستيفان سيلاف وظيفة رئيس التصميم في شركة بنتلي منذ عام 2015، وانتقا من وظيفته كرئيس لمركز تصميم بوتسدام التابع لمجموعة فولكس فاجن في ألمانيا، وقد خلف لوك دونكيرولك، والذي يشغل الآن منصب المدير الإبداعي لشركة هيونداي موتورز الكورية.

ولم يمر أسبوع إلا وأعلنت بنتلي تولي أندرياس ميندت رئيس تصميم أودي السابق وهو يتمتع بخبرة واسعة في صناعة السيارات، خاصة داخل مجموعة فولكس واجن، مع عمله في قسم تصميم علامة فولكس واجن نفسها لـ 15 عامًا قبل الانضمام لأودي. 

قام أندرياس ميندت بتصميم موديلات Q8 ومجال إي ترون الكهربائي ضمن عدة موديلات رئيسية أخرى وقد عبر ميندت عن حماسه لنقل خبراته لبنتلي مع استعداد العلامة لدخول العصر الكهربائي خلال الأعوام العشرة القادمة.
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