سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt و ستعرض عليكم في هذا

تعتبر شركة بنتلي من اعرق شركات صناعة السيارات البريطانية الفارهه و التي يتهافت الاغنياء و المشاهير علي اقتناء واحدة من طرازاتها الفاخره وكانت من اشهر اصداراتها السيارةو ستعرض عليكم في هذا الموضوع مواصفاتها و سعرها اليوم في مصر .









مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 bentley continental gt

تأتي بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt بعتبات مضيئة و جنوط سبور مولينر قياس 22 انش و تم تعزيز الكنسول الداخلي بلمسة من الماس و قشرة الجوز و طبقات الكروم و تأتي من الداخل بساعة Breitling الفريدة مثبتة في منتصف وحدة التحكم .







محرك بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt

بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt تأتي بمحرك W12 سعة 6000 سي سي 626 حصان أو محرك V8 قوي 4000 سي سي 542 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات و تصل سرعتها حتي 320 كيلو متر في الساعة .







ابعاد بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt

تأتي بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt بطول 4806 مم و عرض 1944 مم و ارتفاع 1349 مم و قاعدة الإطارات 2746 مم و هي ابعاد جيدة تعطيها ثبات علي السرعات العالية بفضل نظام التعليق الذكي ايضا .





تصميم بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt

بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt بها اكصدام امامي كبير الحجم وتوجد به فتحات تهوية فى الأسفل و فوانيس امامية بتصميم دائري وجاءت الإطارات ذات تصميم رياضي مقاس 21 بوصة و تحتوي على شبك أمامي مغزلي يتميز باللون الأسود.





تتميز بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt بوجود قطع من النيكل الفضة على جانبى السيارة كما يوجد شعار الشركة على الأبواب لإظهار الفخامة و توجد اصطبات جديدة مستطيلة الشكل في الجهة الخلفية ويوجد أيضا عادم الوقود أسفل الاكصدام من الناحية الخلفية.





داخلية بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt

تحتوي بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt من الداخل على كونسول وسطي مغطى بالجلد الفاخر كما تحتوى على شاشة متوسطة الحجم لعرض المعلومات و جاءت فتحات المكيف ذات تصميم دائري كما جاءت المقاعد مريحة ومغطاه بجلد ألكانتارا الفاخر.





الرفاهية في بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt

يتوفر بالسيارة بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt شبكة واى فاى للإتصال بالإنترنت و نظام ملاحة جيد و نظام اضاءة مبهر و كراسي فاخرة تساعد علي الاسترخاء .





سعر بنتلي كونتيننتال 2020 bentley continental gt في مصر

