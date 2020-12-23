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سيارات

مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
بنتلي تختبر وحش جديد..مولينر
بنتلي تختبر وحش جديد..مولينر باكالار |صور
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صبري طلبه
أعلنت شركة بنتلي الانجليزية عن نسختها الاختبارية من مولينر باكلار التي سيتم استخدامها لاختبار متانة هذا الطراز، وذلك بعد أن قيمت الشركة القدرات الديناميكية للسيارة Car Zero والتي تم الكشف عنها في الأسبوع الماضي، باختبار سرعتها القصوى، و الاهتزازات، والضوضاء.

جاءت بنتلي مولينر باكلار مستوحاة من مفهوم EXP 100 GT بإصدار عام 2019، الذي قد صممته شركة مولينر وسُميت باسم Laguna Bacalar في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.

تستمد بنتلي مولينر باكلار قوتها من سواعد محرك W12 مزدوج تيربو مزدوج بسعة 6000 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 650 حصان وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مزدوج القابض مكون من ثماني سرعات، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 200+ ميل 322 كم/ساعة.

حصلت بنتلي مولينر باكلار على مصابيح أمامية دائرية، وشبكات أمامية عريضة أسفل غطاء المحرك والصادم الأمامي تمنح لها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وتوجد ايضا شبكات تهوية بمقدمة الأبواب الأمامية، ومصابيح خلفية نحيفة ذات تصميم انسيابي مميز مدعوم بعواكش ضوئية ومنظومة عادم مزدوجة، تتمتع أيضًا بمقصورة داخلية مزدوجة المقاعد و أبواب ثنائية.

يذكر أن شركة بنتلي قد سلمت 15 نسخة فقط من الأيقونة الخارقة Pikes Peak Continental GT، إلى 4 قارات مختلفة بدأ من اليابان ونيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة، بينما نالت الولايات المتحدة الأمريكية نصيب الأسد بعدد 5 نسخ من هذه السيارة.
مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور
مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور
مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور
مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور
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