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سيارات

مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:12 ص
بنتلي بنتايجا bentley
بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021
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اشرف عطية
كشفت بنتلي مؤخرا عن نسخة فخمة بأربعة مقاعد، وهي السيارة بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021 فيس ليفت الجديدة.


وصرحت بنتلي بأن مساحة تحريك القدم في الخلف ازدادت بـ 100 ملم مع إمكانية إمالة المقاعد بزاوية 40 درجة مقارنة بـ 32 درجة مسبقًا.


تأتي  بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021 بعدة خيارات للمحرك الأول محرك هايبرد تيربو 3000 سي سي 6 أسطوانات يولد قوة 443 حصانا مدمج بمحرك كهربائي، المحرك الثاني محرك ثماني الأسطوانات يولد قوة 542 حصانا، والمحرك الثالث 12 أسطوانة يولد قوة 626 حصانا، وجميع المحركات متصلة بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.


وقامت بنتلي بإعادة تصميم مقاعد بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021 بالكامل لزيادة منستويات الراحة، وبإمكان العملاء شراء مبرد خلفي صغير للزجاجات من قسم مولينر الخاص، مع توفير خدمات تهوية المقاعد الخلفية والمساج والتحكم في وظائف المقاعد والداخلية عبر شاشة لمسية 5 بوصة.


وأعلنت شركة بنتلي مؤخرا عن خطة لإنتاج سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، لكن بشكل تدريجي، ففي عام 2026 ستركز بنتلي bentley حصريًا على السيارات الهجينة والكهربائية ووقف المحركات الهجينة بالتدريج قبل 2030.


ستطرح بنتلي bentley أول سيارة كهربائية في 2025 وستتبعها بسيارتين هجينتين جديدتين في 2026، غالبًا نسخة محدثة للسيارة بنتلي بنتايجا bentley bentayga هايبرد وبنتلي فلاينج سبير bentley flying spur هايبرد.


وأكدت شركة بنتلي bentley أنها لن تبيع سوى طرازات هجينة وكهربائية بالكامل بحلول عام 2026، مما يعني أن محرك W12 الشهير من الصانع البريطاني سيتم وقف إنتاجه بعد ذلك الوقت.


وصرح المتحدث الرسمي لشركة بنتلي bentley بأن مستقبل شركته لن يحتوي على محركات W12، وهو تغير كبير بالطبع بالنسبة لواحدة من أكبر مصنعي المحركات ذات الـ 12 أسطوانة.
مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور
مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور
مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور
مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور
مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور
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