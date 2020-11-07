بنتلي bentley تعلن انسحابها من تصنيع محركات البنزين .. تفاصيل

اعلنت شركة بنتلي bentley عملاق صناعة السيارات البريطانية أنها لن تبيع سوى طرازات هجينة وكهربائية بالكامل بحلول عام 2026 مما يعني أن محرك W12 الشهير من الصانع البريطاني سيتم وقف انتاجه بعد ذلك الوقت .
و قد صرح المتحدث الرسمي لشركة بنتلي bentley أن مستقبل شركته لن يحتوي على محركات W12، وهو تغير كبير بالطبع بالنسبة لواحدة من أكبر مصنعي المحركات ذات الـ 12 أسطوانة .
و قد اعلن ايضا جان هينريك عضو بمجلس إدارة بنتلي bentley أنها لن تختفي في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة و بالرغم من ذلك فإن أيام المحرك معدودة بلا شك .
و لن تتوارى شركة بنتلي bentley عن اتخاذ قرارات صعبة لمواكبة اللوائح والطلب في الأسواق وقد أوضحت ذلك جليًا عندما أوقفت إنتاج مولسان في عام 2010 وفي وقت سابق من عام 2020.
ومن المقرر أن تطرح بنتلي bentley أول سياراتها الكهربائية في عام 2025، وستستند إلى منصة جديدة كليًا، وستكون الأولى في مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية في حين تقول بنتلي bentley أنها ستتخلص تدريجيًا من محركات الاحتراق الداخلي لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 .
جدير بالذكر ان بنتلي bentley اعلنت عن طرح فلاينج سبير bentley flying spur طراز V8 السيدان الفخمة خصوصا بعدما وجدت بنتلي تزايد ملحوظ من مالكي الطراز يختارون القيادة بأنفسهم بدلًا من وجود سائق لذلك قالت أن هذا الإصدار مناسب للأثرياء الذين يحبون قيادة السيارات بدلًا من الجلوس على المقعد الخلفي دون تدخلهم في القيادة .