بنتلي bentley تعلن انسحابها من تصنيع محركات البنزين .. تفاصيل

بنتلي bentley عملاق صناعة اعلنت شركةعملاق صناعة السيارات البريطانية محرك W12 الشهير من الصانع أنها لن تبيع سوى طرازات هجينة وكهربائية بالكامل بحلول عام 2026 مما يعني أنالشهير من الصانع البريطاني سيتم وقف انتاجه بعد ذلك الوقت .





و قد صرح المتحدث الرسمي لشركة بنتلي bentley أن مستقبل شركته لن يحتوي على محركات W12، وهو تغير كبير بالطبع بالنسبة لواحدة من أكبر مصنعي المحركات ذات الـ 12 أسطوانة .





و قد اعلن ايضا جان هينريك عضو بمجلس إدارة بنتلي bentley أنها لن تختفي في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة و بالرغم من ذلك فإن أيام المحرك معدودة بلا شك .





و لن تتوارى شركة بنتلي bentley عن اتخاذ قرارات صعبة لمواكبة اللوائح والطلب في الأسواق وقد أوضحت ذلك جليًا عندما أوقفت إنتاج مولسان في عام 2010 وفي وقت سابق من عام 2020.





ومن المقرر أن تطرح بنتلي bentley أول سياراتها الكهربائية في عام 2025، وستستند إلى منصة جديدة كليًا، وستكون الأولى في مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية في حين تقول بنتلي bentley أنها ستتخلص تدريجيًا من محركات الاحتراق الداخلي لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 .





بنتلي bentley اعلنت عن طرح فلاينج سبير bentley flying spur طراز V8 السيدان الفخمة خصوصا بعدما وجدت بنتلي تزايد ملحوظ من مالكي الطراز يختارون القيادة بأنفسهم بدلًا من وجود سائق لذلك قالت أن هذا الإصدار مناسب للأثرياء الذين يحبون قيادة السيارات بدلًا من الجلوس على المقعد الخلفي دون تدخلهم في القيادة . جدير بالذكر ان





تأتي السيارة بنتلي فلاينج سبير bentley flying spur بمحرك V8 سعة 4000 سي سي دبل تيربو بقوة 550 حصان و770 نيوتن متر من عزم الدوران .





تتسارع السيارة بنتلي فلاينج سبير bentley flying spur من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 4 ثواني وتصل سرعتها القصوى إلى 318 كيلو متر في الساعة .





السيارة بنتلي فلاينج سبير bentley flying spur تأتي بنظام لتحسين كفاءة استهلاك الوقود و تحتوي على خاصية إلغاء تنشيط الأسطوانة، والتي تسمح لها بالعمل بأربع أسطوانات فقط في السرعات المنخفضة .





وانخفض وزن السيارة بنتلي فلاينج سبير bentley flying spur بمقدار 100 كجم مقارنة بطراز W12، وتقول بنتلي أن ذلك يساهم في شعور قائد السيارة بالمزيد من المرونة والخفة خلف عجلة القيادة .





وتتوفر السيارة بنتلي فلاينج سبير bentley flying spur بنظام توجيه إلكتروني على جميع العجلات بشكل اختياري، بالإضافة إلى ترقية أخرى وهي بنتلي Dynamic Ride، والتي تستخدم تقنية منع الانقلاب الكهربائية النشطة.



