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سيارات

شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف
صمّم قسم مولينير التابع لشركة بنتلي لصناعة السيارات البريطانية، بالكشف عن السيارة الجديدة فلاينج سبير، والتي يطلق عليها اسم Reindeer Eight، حيث سيتم اطلاقها بمناسبة احتفالات سانتا كلوز وراس السنه الجديدة ، بالإضافة الى انه هناك مفارقة ظريفة وهى بان صاحب السيارة يدعى سانتا كلوز. 

وأوضح قسم مولينير أن السيارة الجديدة Reindeer Eight تتميز بلمسات ذهبية، وتصميم فريد لجوانب السيارة و جنوط ذهبية مقاس 22 بوصة بلمسات ماسية، بالإضافة إلى إطارات ملائمة لفصول السنة الأربعة.

واستبدلت الشركة شعار Flying B بشعار على شكل حيوان الرنة المطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد، بإضافة الى وضع شعار Reindeer Eight بدلا من شعار V8 الذى يدل على المحرك الذى تستمد منه قوتها.

أما بخصوص قوة السيارة Reindeer Eight فتستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التوربو بقوة 550 حصان و770 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويُمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 319 كلم/سا.

اما عن دواخل السيارة فهي مليئة بالمظاهر الاحتفالية برأس السنة الجديدة، ولمسات سوداء مستوحاة من ليلى الشتاء في القطب الشمالي كما طلب العميل، بالإضافة الى تطريز اسم العميل على مقعد السائق، واسم زوجته على مقعد الراكب الأمامي.

وقال العميل سانتا: "يا لها من مُتعة ركوب في مزلقة بقوة 550 حصان، وهناك مساحة في الخلف لكل ما لدي من هدايا، أتطلع لإكمال رحلتي البالغة 66 مليون كم على مدار الساعة قبل نهاية العام".
شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز
شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز
شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز
شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز
شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز
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