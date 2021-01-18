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سيارات

أودي تتجه إلى تصنيع السيارات الكهربائية بالكامل

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:02 ص
أودي
أودي
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أماني نوار
تضع شركة أودي حاليا، استراتيجية جديدة للتخلي بالكامل عن محركات الاحتراق الداخلي بحلو 2030 إلى 2035، ولكن التاريخ لم يقرر بشكل نهائي حتى الآن فهناك خطط كثيرة حسب ماقال الرئيس التنفيذي لشركة أودي ماركوس دوسمان.

وأكد دوسمان أن حماية البيئة الآن والنجاح الاقتصادي الآن مرتبطين ببعضهم لبعض، لذلك تسعى أودي إلى التحول الكامل للسيارات الكهربائية ، ومن المتوقع إعلان خطط مستهدفة بتواريخ محددة في الشهور القادمة ،التي تحدد مصانع العلامة.

ومن المعروف أن اودي تشرف الآن على مجموعة فولكس فاجن لتطوير البرمجيات ، وذلك بالتعاون مع بورش من أجل تطوير منصة سيارات كهربائية جديدة .

على الجانب الأخر كشفت أودي عن موديلها الجديد أودي A82022  في ألمانيا ، وهو تصميم تخيلي لكنه يستند إلى اللقطات التجسسية .

وأوضحت الصور المنتشرة على مواقع التوصل الاجتماعي، أن السيارة ترتكز على واجهة امامية بشكل كبير ، مع وجود شبك أمامي مختلف ، ومصابيح محدثة حيث انها تشغل قسما أكبر في الواجهة ، كما انه تتميز المصابيح ، بحافة سلفية مسطحة.

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