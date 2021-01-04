اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور

اودي audi a8 2022 facelift و التي ظهرت اثناء الاختبار و استطاع المصورين التقاط صور

تقوم شركة اودي عملاق صناعة السيارات الالمانية هذة الفترة بأختبار السيارة و التي ظهرت اثناء الاختبار و استطاع المصورين التقاط صور تجسسية لها .





واستبعدت أودي audi بناء نسخة كهربائية بالكامل من اودي audi a8 2022 facelift و ستأتي بنظام قيادة شبه ذاتي من المستوى الثالث وستنافس مرسيدس اس كلاس مايباخ mercedes s class maybach .





وظهر نموذجين أوليين للسيارة اودي audi a8 2022 facelift بتمويهات علي الاكصدامات و ظهرت بشبك أمامي جديد و ستأتي بنظام هايبرد تعمل بالبنزين و الكهرباء معا .







اودي audi a8 2022 facelift

وستحصل اودي audi a8 2022 facelift على محرك W12 دبل تيربو 6000 سي سي و هو محرك جبار يجعلها قادرة حقا علي منافسة مرسيدس اس كلاس مايباخ mercedes s class maybach التي تأتي بمحرك V12 دبل تيربو 6000 سي سي بقوة 621 حصان وعزم دوران يبلغ 1,000 حصان .







وتستعد مرسيدس للكشف عن مايباخ اس كلاس mercedes maybach s class 2021 رسميا في نوفمبر القادم من خلال فاعليات معرض قوانغتشو للسيارات في الصين.

وتأتيبنسخة مطورة من الفوانيس الأمامية المعاد تصميمها كليا و بها نظام الليد مزودة بتقنية الليزر وتأتي من الخلف برسومات جديدة و من المحتمل ان تأتي بفوانيس خلفية o-led .