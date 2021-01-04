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سيارات

اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:18 م
ودي audi a8 2022
ودي audi a8 2022 facelift
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اشرف عطية
تقوم شركة اودي عملاق صناعة السيارات الالمانية هذة الفترة بأختبار السيارة اودي audi a8 2022 facelift و التي ظهرت اثناء الاختبار و استطاع المصورين التقاط صور تجسسية لها .

واستبعدت أودي audi بناء نسخة كهربائية بالكامل من اودي audi a8 2022 facelift و ستأتي بنظام قيادة شبه ذاتي من المستوى الثالث وستنافس مرسيدس اس كلاس مايباخ mercedes s class maybach .

وظهر نموذجين أوليين للسيارة اودي audi a8 2022 facelift بتمويهات علي الاكصدامات و ظهرت بشبك أمامي جديد و ستأتي بنظام هايبرد تعمل بالبنزين و الكهرباء معا .

وتأتي اودي audi a8 2022 facelift بنسخة مطورة من الفوانيس الأمامية المعاد تصميمها كليا و بها نظام الليد مزودة بتقنية الليزر وتأتي من الخلف برسومات جديدة و من المحتمل ان تأتي بفوانيس خلفية o-led .

وستحصل اودي audi a8 2022 facelift على محرك W12 دبل تيربو 6000 سي سي و هو محرك جبار يجعلها قادرة حقا علي منافسة مرسيدس اس كلاس مايباخ mercedes s class maybach التي تأتي بمحرك V12 دبل تيربو 6000 سي سي بقوة 621 حصان وعزم دوران يبلغ 1,000 حصان .

وتستعد مرسيدس للكشف عن مايباخ اس كلاس mercedes maybach s class 2021 رسميا في نوفمبر القادم من خلال فاعليات معرض قوانغتشو للسيارات في الصين.
اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور
اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور
اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور
اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور
اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور
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