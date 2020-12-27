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سيارات

مواصفات Audi Q5 الكروس أوفر 2021.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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أماني نوار
ازاحت أودي الستار عن موديلها Q5 ، الكروس أوفر ، والتي تم تصميمها من من أي A4 ، بالإضافة إلى التقنيات التي قدمتها في هذه السيارة. 

تتميز السيارة بالكثير من المواصفات ومنها المصابيح الامامية LED القياسية الجديدة ، والمصابيح الخلفية ، التي تتميز برسومات جديدة ، المصابيح مستوحاه من أحدث طرازات العلامة التجارية وإشارات الإنعطاف .

السيارة من نظام الدفع الرباعي ، وشبكة أحادية ، وتم إعادة تصميم العتبات الجانبية في حين انها تتميز النهاية الخلفية للسيارة بعنصر تقليم جديد يربط المصابيح الخلفية .

وتتمتع السيارة أيضا بمميزات جديدة متقدمة لمساعدة السائق ، ومنها نظام المساعدة الجانبية ، والتحذير من مغادرة المسار، علاوة على نظام Audio الخلفي الحسي ، وركن السيارة ذاتيا ونظام المساعدة على حركة المرور الخلفية .

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الإسطوانات بقوة 248 حصان،وتتصل بناقا حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض مع 7 سرعات .


أما من الداخل  جاءت السيارة بفتحة سقف بانورما ، وقمر القيادة الأفتراضية من Audi وشحن الأجهزة اللاسلكية بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر بعدد 19 مكبر صوت ، وراديو ستالايت ، ونظام All-In-Touch مع التعرف على خط اليد ، وشاشة الترفيه والإعلام بحجم 8.3 بوصة .

ونأتي إلى مقصورة أودي كيو 5 ، وهي تبدو رائعة من الداخل بفضل المواد ذات الجودة العالية مثل  الفرش  الجلد والزينة الخشبية تمنح المقصورة شعورا فاخرا.


صدى البلد: الكشف عن أودي Q5 2021 رسميا .. فيديو وصور


صدى البلد: الكشف عن أودي Q5 2021 رسميا .. فيديو وصور


صدى البلد: الكشف عن أودي Q5 2021 رسميا .. فيديو وصور



اودي Q5 2021 تصميم وتقنيات جديدة وأسعار أقل (سعر ومواصفات وصور)
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