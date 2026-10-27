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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 244 عبوة منتهية الصلاحية وتحرير 4 محاضر تموينية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ضبطت حملة تموينية بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد 244 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، كما أسفرت حملات أخرى عن تحرير 4 محاضر تموينية لمخالفات متنوعة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن إدارة تموين الخارجة شنت حملة رقابية على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت، بمشاركة مفتشي التموين، للتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، ومراجعة الالتزام بالاشتراطات التموينية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 244 عبوة من المنتجات منتهية الصلاحية، تنوعت بين الشيبسي والحلويات والمربى والجبن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقواعد المنظمة لحماية صحة المواطنين وضمان تداول سلع صالحة للاستهلاك.

4 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة

في سياق متصل، نفذت إدارة تموين الخارجة حملة رقابية أخرى على الأسواق والأنشطة التجارية، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخالفات تموينية، شملت حيازة 80 علبة سجائر، إلى جانب رصد مخالفة غش تجاري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها، مع استمرار أعمال التفتيش والمتابعة لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع.

التموين تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلع منتهية الصلاحية أو الغش التجاري أو غيرها من الممارسات التي تضر بالمستهلكين.

وخصصت المديرية عدة قنوات لتلقي الشكاوى والبلاغات، تشمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، وغرفة عمليات مديرية التموين على الرقم 0922928959، بالإضافة إلى استقبال البلاغات عبر رسائل الصفحة الرسمية للمديرية.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة.

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