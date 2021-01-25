مرسيدس بصدد طرح سيارات جديدة في هذا الموعد.. صور

مرسيدس mercedes eqa و التي تعتبر اصغر و ارخص طرازات مرسيدس الكهربائية . تسعي شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالمانية لمنافسة واحدة من انجح شركات السيارات الكهربائية في العالم و هي شركة تيسلا tesla الامريكية , و طرحت شركة مرسيدس مؤخرا السيارة





طرحت مرسيدس السيارة mercedes eqa لمنافسة تيسلا موديل Y، وتحمل السيارة محرك كهربائي يولد قوة 187 حصان و374 نيوتن.متر من عزم الدوران مع نطاق يتجاوز 480 كم للشحنة الكاملة، وستكون هي الأولى من بين العديد من السيارات الكهربائية التي ستطلقها الشركة في السنوات القليلة المقبلة.





وكشفت صورة مسربة من مرسيدس عن مواعيد طرح العديد من الموديلات ، مثل سي كلاس الجديدة والتي سيتم طرحها في 31 مارس من العام الجاري 2021, على أن تبدأ مبيعاتها في يونيو القادم، و سيتم إطلاق CLS الشكل الجديد أبريل من العام الجاري 2021 , قبل طرحها للبيع في يوليو، بالإضافة إلى نسخة جديدة من اس كلاس سيُكشف عنها في مايو وستُطرح للبيع في يونيو.





اتضحت لدي العديد من خبراء و محللي سوق السيارات العالمي خطة mercedes للكشف عن سبعة موديلات جديدة من بينها EQS، والتي سيتم طرحها في أبريل من العام الجاري 2021, و ستطرح للبيع في يونيو2021 ايضا . اما مرسيدس mercedes eqa تسطرح للبيع رسميا في ألمانيا في 21 مارس من العام الجاري 2021.





السيارة مرسيدس EQS ستكون نسخة كهربائية من اس كلاس الجديدة، و ستعتمد علي محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 469 حصان و759 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نطاق قيادة يزيد عن 700 كم للشحنة الكاملة.



