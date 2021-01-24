مرسيدس تستدعي 1400 سيارة 2021 لمشكلة فنية .. تفاصيل

أفادت شركة Business Insider المتخصصة فى مجال الإعلام الأمريكي بأن شركة مرسيدس قامت باستدعاء ما يصل إلى 1400 نسخة من السيارة والتي تم تسليمها موديل 2021.





وقال المتحدث باسم Business Insider ، إن شركة مرسيدس الألمانية أبلغت أصحاب السيارات المستدعاة بالحضور فورًا، حيث تتمثل المشكلة التي تواجهها السيارات المستدعاة، في غياب قضبان ربط داخلية مخصصة للسيارة.





وأوضحت شركة Business Insider إن غياب قضبان ربط داخلية ، يعني أن السيارة قد تواجه مشاكل خطيرة في حالة الاستخدام بشكل مكثف، وسيتم فحص السيارة وإصلاح المشكلة بشكل مجاني.





وأضافت الشركة انه وفقًا لشركة مرسيدس ، سيتم شحن المُكون من قبل المورد مجمعًا مسبقًا كوحدة كاملة ثم يتم تثبيتها في المصنع، ويُذكر أن المصنع نفسه الذي تسبب في هذه المشكلة هو مصنع جديد عالي التقنية يبني أيضًا اس كلاس مايباخ، وسيُضيف EQS الكهربائية بالكامل في وقت لاحق من هذا العام.





وكانت شركة مرسيدس تستعد لتدشين إصدارات أخرى قريبًا لاس كلاس الجديدة كليًا، والتي تشتمل على فئتان AMG هجينة يُتوقع أن يُطلق عليهما S63e وS73e .





كما سيتوفر محرك V12 حصريًا في طراز مايباخ الفاخر، ولن يتوفر من اس كلاس أي نسخ ببابين.