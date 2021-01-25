الوحش الألماني.. سعر سيارة مرسيدس B160 في سوق المستعمل

تعتبر سيارات مرسيدس هي من أفخم السيارات على مستوى العالم، كما أنها ومازالت تحافظ على مكانتها القيمة في سوق الزيرو والمستعمل ، وتعد موديل مرسيدس B 160 2010 من أكثر الموديلات التي تلقى إقبالا في سوق السيارات ويبدأ سعر السيارة في سوق المستعمل من 209 إلى 219 ألف جنيه.



مواصفات مرسيدس B 160 2010



تم إصدار هذه السيارة لأول مرة في عام 2005 ، لتوفر الجانب العملي ال تشتهر به هذه الفئة للراغبين في شراء سيارات مرسيدس، كما تستهدف هذه السيارة فئة الشباب خاصة الأبعاد التي باتت مميزة للسيارة ، وهي من فئة السيارات الـ MPV النادرة لدى مرسيدس



تستمد السيارة قوتها بمحرك 1500 سي سي ، وقوة 95 حصان ، بالإضافة إلى التصميم الرياضي ، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وتولد منظومة دفع السيارة قوة 95 حصان ، وعزم دوران 140 نيوتن، ويمكن للسيارة التساعر حتى 100 كم/س في 13.2 ثانية مع سرعة قصوى 174 كم\ساعة وتستهلك 6.9 لتر وقود لكل 100 كم مع خزان وقود 54 لترا.

