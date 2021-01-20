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سيارات

مرسيدس تطرح أصغر وأرخص سيارة كهربائية MERCEDES eqa.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:14 م
مرسيدس mercedes
مرسيدس mercedes eqa
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اشرف عطية
طرحت شركة مرسيدس، عملاق صناعة السيارات الألمانية السيارة، مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة كليًا، والتي تعتبر أصغر وأرخص سيارة كهربائية لعلامة مرسيدس الألمانية حتى الآن.


وتنوي مرسيدس طرح نسخ أخرى للسيارة مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة بأنظمة دفع رباعي وقوة تصل إلى 268 حصانا للفئة الرائدة في المجال مع مدى يتعدى 500 كيلومتر في النسخ المقبلة.


تأتي السيارة مرسيدس mercedes eqa بمحرك كهربائي بقوة 190 حصانا وعزم 375 نيوتن متر ونظام دفع أمامي، مع بطارية ليثيوم أيون 66.5 كيلوواط\س بمدى تقديري 426 كيلومتر لكل شحنة.


تم بناء مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة على منصة مرسيدس mercedes GLA، وتتشارك معها في الكثير من مواصفاتها والتصميم وتتميز بمصابيح أمامية وخلفية LED جديدة واكصدامات مختلفة وتصاميم جديدة للجنوط.


تشارك مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة؛ السيارة مرسيدس mercedes GLA التصميم الداخلي للوحة القيادة، مع شاشتين 10.25 إنش اختيارتين، أو شاشتين 7 إنش قياسيتين.


وستنطلق مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة في الأسواق الأوروبية العام الجاري بأسعار تبدأ من 38,540 يورو، أي حوالي 738.000 جنيه مصري دون جمارك.


ويمكن شحن مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة حتى 70% من البطارية خلال نصف ساعة بالشواحن السريعة، مع إضافة محرك كهربائي ثانٍ للفئات الأكثر قوة من مرسيدس mercedes eqa الكهربائية الجديدة على المحور الخلفي لتوفير الدفع الرباعي.
مرسيدس تطرح أصغر وأرخص سيارة كهربائية MERCEDES eqa.. صور
مرسيدس تطرح أصغر وأرخص سيارة كهربائية MERCEDES eqa.. صور
مرسيدس تطرح أصغر وأرخص سيارة كهربائية MERCEDES eqa.. صور
مرسيدس تطرح أصغر وأرخص سيارة كهربائية MERCEDES eqa.. صور
مرسيدس تطرح أصغر وأرخص سيارة كهربائية MERCEDES eqa.. صور
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