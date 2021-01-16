شاهد.. مرسيدس تحدد موعد طرح EQA الكهربائية الجديدة

اعلنت شركة مرسيدس بنز عن موعد طرح طرازها الاول المدمج كهربائيا بالكامل والذى يعمل بالبطارية بالكامل EQA، وحددت الشركة ان الكشف عن السيارة سيكون يوم 20 يناير القادم من خلال حدث الكترونى .





وتعتبر السيارة مرسيدس EQA الكهربائية الجديدة ، من السيارات الكروس اوفر المدمجة و ستكون متاحة عبر وكلاء مرسيدس في اوروبا كموديل للعام 2022 .





وتم نشر العديد من الصور التجسسية للسيارة الكهربائية الجديدة CONCEPT EQA فى الفترة الماضية ، مما ادى الى الكشف عن العديد من المعلومات حول السيارة الجديدة قبل الكشف الرسمى لها .





و تقول شركة مرسيدس فى بيان لها " انEQA سهلة فيما يتعلق بالحياة اليومية، وعلى سبيل المثال ، من خلال نظام الملاحة القياسي مع الذكاء الكهربائي يمكن حساب أسرع طريق إلى الوجهة، وذلك على أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى، والذي يأخذ في الاعتبار محطات الشحن الضرورية ".





واضافت مرسيدس " ان هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن معرفتها مثل التضاريس والطقس وهذا يسهل على أي شخص يأن تخذ قرارًا مبدئيًا بشأن سيارة كهربائية بالكامل".





وأوضحت أن السيارة تتمتع بقوة تبلغ 140 كيلوواط (187 حصان / 190 حصانًا) على EQA 250 ، والتي تم تصنيفها بمعدل 15.7 كيلو واط في الساعة / 100 كم ".





وتابعت شركة مرسيدس انها ستكشف عن متغير 200 كيلو واط (268 حصان / 272 حصانًا) ، بالإضافة إلى طراز مع نظام الدفع الرباعي بالنسبة للتصميم الداخلي .