مصر وجيبوتي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال السياحة

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، أوربيس حيلف أوربيس (Orbis Hiilaf Orbis) وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بحضور السفير أحمد على برى سفير جيبوتي بالقاهرة.

وقد جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، واستعراض الفرص المتاحة لتوسيع آفاقه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

مصر وجيبوتي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون السياحي

واستهل شريف فتحي اللقاء بالترحيب بالوزير الجيبوتي والوفد المرافق له في مصر، متمنياً لهم زيارة موفقة، ومؤكداً على عمق روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في قطاعي السياحة والآثار، وخاصة في ضوء ما يتيحه القطاعين من فرص واعدة للشراكة وتبادل الخبرات، مثمناً أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تفعيل مجالات التعاون المتفق عليه اليوم والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وتناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون، من بينها التسويق والترويج السياحي، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار ومنها في إدارة المنشآت الفندقية، والاستثمار السياحي، وإنشاء المتاحف وإدارتها، وترميم الآثار، وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية، وأعمال الحفائر.

كما تم مناقشة مقترح إقامة توأمة بين مدينتي شرم الشيخ وجيبوتي العاصمة، في ضوء ما تمتلكه المدينتان من مقومات سياحية وفرص للتعاون وتبادل الخبرات.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي على تميز العلاقات التي تربط بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك والعمل على زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، ومشيراً إلى تسيير شركة مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعياً إلى جيبوتي.

وعقب اللقاء، قام الوزيران بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تتضمن عدداً من مجالات التعاون، من بينها الترويج والتسويق السياحي، والاستثمار في الأنشطة السياحية، والتدريب السياحي والفندقي، خاصة تبادل الخبرات لبناء القدرات في مجال إدارة الفنادق. وتم الاتفاق على تعيين مسئول اتصال من كل من الجانبين يختص بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة بالمذكرة.

