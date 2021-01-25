الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بدأت الهند فعليا في تصدير سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاث أبواب، ومن المقرر الكشف عن نسخة جيمني خمسة أبواب خلال العام الجاري 2021 ، استعدادا لوصولها صالات العرض أواخر العام، وأن تصل إلى الأسواق كموديل 2022, ويرى الكثير من خبراء أسواق السيارات أن الهند تريد أن تطرح تقليد لفئة سيارات مرسيدس G ولكن بثمن زهيد.
سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاثة أبواب المصنعة في الهند هي أيضا نسخة طبق الأصل من النسخة المصنعة في اليابان، وقدرة المصنع الهندي على إنتاج سيارات بمقود أيمن وأيسر حسب متطلبات كل سوق مما يعني أنها ستغزو جميع الأسواق العالمية، أول دفعة من سيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاثة أبواب سيتم تصديرها إلى أمريكا اللاتينية.
نسخة سوزوكي جيميني suzuki jimny الخمسة أبواب ستكون أطول منسوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاثة أبواب، وتستخدم نفس محرك البنزين K15B سعة 1500 سي سي.
سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الخمسة أبواب ستأتي بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بدون تيربو ومن المتوقع بتدشينها رسميا خلال عام 2022 في الهند وجنوب أفريقيا.
وقامت شركة تعديلات بعمل بعض التعديلات الخاصة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny لجعلها أشبه بمرسيدس G-Class و هي واحدة من أفضل سيارات الـ SUV في الأداء والتعامل مع التضاريس ونجحت شركة التعديل في صنع نسخة معدلة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny تبدو وكأنها مستوحاة من مرسيدس G500 4×4 Squared حيث جائت بمحرك سعة 4000 سي سي V8 دبل تيربو .