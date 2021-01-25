الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور





سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاثة أبواب المصنعة في الهند هي أيضا نسخة طبق الأصل من النسخة المصنعة في اليابان، وقدرة المصنع الهندي على إنتاج سيارات بمقود أيمن وأيسر حسب متطلبات كل سوق مما يعني أنها ستغزو جميع الأسواق العالمية، أول دفعة من سيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاثة أبواب سيتم تصديرها إلى أمريكا اللاتينية.





نسخة سوزوكي جيميني suzuki jimny الخمسة أبواب ستكون أطول من سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاثة أبواب ، وتستخدم نفس محرك البنزين K15B سعة 1500 سي سي.



