سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021.. سعر و مواصفات.. صور

تقدم العلامة اليابانية سوزوكي العديد من الاصدارات داخل السوق المصري للسيارات، و تنوعت تلك النماذج بين فئة الهاتشباك مثل سويفت، و الأيقونة صاحبة الـ 7 مقاعد ارتيجا، وكلًا من سوزوكي ألتو و اسبريسو عن فئة السيارات صغيرة الحجم، لتأتي سويفت ديزاير و تمثل العائلة اليابانية، ولكن عن فئة السيدان و بإطلالة 2021.





حصلت سوزوكي سويفت ديزاير على باقة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، نظام إيموبليزر المانع للسرقة.





بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ، و زجاج كهربائي للأربعة أبواب، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و جنوط رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، و مصابيح انسيابية، و العديد من وسائل الرافهية والتحكم.





زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 85 حصان، وبعزم دوران يبلغ 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع الأمامي.





ومن خلال هذه الإمكانيات تستطيع سوزوكي سويفت ديزاير أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم .



