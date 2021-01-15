سعر سيارة سوزوكي التو موديل 2016

لاتزال سيارة سوزوكي ألتو هي من أرخص السيارات الموجودة في السوق المصري سواء كانت سيارة زيرو أو مستعملة وتتراوح أسعار سيارة سوزوكي ألتوموديل 2016 من 83 ألفا إلى 86 ألفا.



وفي هذا التقرير سنتعرف على مواصفات سوزوكي ألتو وهي كالتالي :





من المعروف ان هذه السيارة تنتمي إلى طراز سوزوكى التو لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 800 سي سي، ينتج قوة 47 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات.



يوجد بالسيارة أماكن خاصة للتخزين ملحقة بالأبواب الأمامية، ولكنها غير مزودة بمثل تلك الأماكن التخزينية في الأبواب الخلفية بالإضافة إلي القدرة على طي المقاعد الخلفية للسيارة، أما فيما يخص خزان الوقود فإنه بسعة 35 لتر.



عرفت السيارة من قبل باسم سوزوكي ماروتي حيث إنها تشبهها إلى حد كبير وما يميز سوزوكي التو أنها تتناسب مع الجميع رغم الاختلافات في الحالة الاجتماعية والمالية في كل الأسواق.



هي الخيار الأكثر بالنسبة للنساء خاصة للمبتدئات في القيادة يفضلن دائما قيادة هذه السيارة لصغر حجمها وتوفر قطع غيار السيارات، كما أنها صنعت في اليابان .



