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سيارات

سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G Class.. صور

السبت 02/يناير/2021 - 12:19 ص
سوزوكي جيمني تتحول
سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G500
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اشرف عطية
حققت سوزوكي جيميني suzuki jimny نجاحا واسعا خصوصا بعد ان تم تتطويرها بالتعاون مع تويوتا اليابانية وتأتي بخمسة ابواب مما يعني ازدياد مساحة الداخلية والسعة التخزينية . 

وقامت شركة تعديلات بعمل بعض التعديلات الخاصة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny لجعلها أشبه بمرسيدس G-Class و هي واحدة من أفضل سيارات الـ SUV في الأداء والتعامل مع التضاريس . 

نجحت شركة التعديل في صنع نسخة معدلة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny تبدو وكأنها مستوحاة من مرسيدس G500 4×4 Squared حيث جائت بمحرك سعة 4000 سي سي V8 دبل تيربو . 

تأتي سيارة mercedes G Class AMG بعتبات جانبية كبيرة لتسهيل الصعود والنزول منها و بها وحامل عجلة احتياطية جديد يعلو الصادم الخلفي للسيارة، ونجد بجانب هذا الجزء سلم درج معدني باللون الأسود، يتيح إمكانية الصعود إلى الشبكة المعدنية التي تعلو سقف السيارة، كما امتلكت مصابيح LED خلفية مستطيلة، مع عواكس إضاءة ليلية.

 بدأ تصنيع مرسيدس mercedes g-class في سبعينيات القرن الماضي وكانت في الأساس مصممة لخدمة القوات العسكرية، ولم تكن شركة مرسيدس تنوي أن يصل هذا التصميم للمدنيين و قامت بعدها شركة مرسيدس بتصنيع مركبة عسكرية تحت اسم "جيلاندواجين"، وهي قادرة على مواجهة صعوبات المناورات الحربية 
سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G Class.. صور
سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G Class.. صور
سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G Class.. صور
سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G Class.. صور
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