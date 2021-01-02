سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G Class.. صور

بالتعاون مع تويوتا اليابانية وتأتي بخمسة ابواب مما يعني ازدياد مساحة الداخلية والسعة التخزينية . حققت سوزوكي جيميني suzuki jimny نجاحا واسعا خصوصا بعد ان تم تتطويرها





وقامت شركة تعديلات بعمل بعض التعديلات الخاصة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny لجعلها أشبه بمرسيدس G-Class و هي واحدة من أفضل سيارات الـ SUV في الأداء والتعامل مع التضاريس .





نجحت شركة التعديل في صنع نسخة معدلة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny تبدو وكأنها مستوحاة من مرسيدس G500 4×4 Squared حيث جائت بمحرك سعة 4000 سي سي V8 دبل تيربو .





تأتي سيارة mercedes G Class AMG بعتبات جانبية كبيرة لتسهيل الصعود والنزول منها و بها وحامل عجلة احتياطية جديد يعلو الصادم الخلفي للسيارة، ونجد بجانب هذا الجزء سلم درج معدني باللون الأسود، يتيح إمكانية الصعود إلى الشبكة المعدنية التي تعلو سقف السيارة، كما امتلكت مصابيح LED خلفية مستطيلة، مع عواكس إضاءة ليلية.



