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سيارات

مبيعات جينيسيس تتجاوز مرسيدس وبي ام دبليو

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:58 م
جينيسيس genesis
جينيسيس genesis
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اشرف عطية
تتنافس كبري شركات السيارات العالمية في تحقق مبيعات أكبر من مثيلتها وقد فازت شركة جينسيس عملاق صناعة السيارات الكورية والمسؤولة عن صناعة السيارات الفارهة وحققت مبيعات تفوق كبري شركات صناعة السيارات الألمانية مثل مرسيدس وبي ام دبليو في مبيعات السيارات الفاخرة في كوريا الجنوبية خلال 2020. 

أصبح صانع السيارات الفاخرة الكورية أكبر بائع سيارات فاخرة محليًا لأول مرة منذ أربعة سنوات، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية فقد باعت شركة جينيسيس 60,005 سيارة في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 في كوريا الجنوبية بزيادة قدرها 65% عن نفس الفترة عام 2019. 

وقد باعت باعت mercedes حوالي 41,583 سيارة خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة عام 2019 و استطاعت شركة BMW بيع 29,246 سيارة.


وقد أطلقت شركة هيونداي الكورية علامة جينسيس التجارية في عام 2015 لتصبح صانعة السيارات الفاخرة الأكثر مبيعات محليًا في 2016، و اكتسبت شعبية كبيرة مؤخرًا مع بدء بيع سيارتها جينيسيس genesis GV80 في عام 2020 و تعتبر جينيسيس genesis GV80 هي الموديل الرابع في تشكيلتها والتي تشتمل أيضًا على سيارات السيدان جينيسيس genesis G70 و جينيسيس genesis G80 وجينيسيس genesis G90 . 
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