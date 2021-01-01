مبيعات جينيسيس تتجاوز مرسيدس وبي ام دبليو

مرسيدس وبي ام دبليو في مبيعات السيارات الفاخرة في كوريا الجنوبية خلال 2020. تتنافس كبري شركات السيارات العالمية في تحقق مبيعات أكبر من مثيلتها وقد فازت شركة جينسيس عملاق صناعة السيارات الكورية والمسؤولة عن صناعة السيارات الفارهة وحققت مبيعات تفوق كبري شركات صناعة السيارات الألمانية مثل





أصبح صانع السيارات الفاخرة الكورية أكبر بائع سيارات فاخرة محليًا لأول مرة منذ أربعة سنوات، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية فقد باعت شركة جينيسيس 60,005 سيارة في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 في كوريا الجنوبية بزيادة قدرها 65% عن نفس الفترة عام 2019.





وقد باعت باعت mercedes حوالي 41,583 سيارة خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة عام 2019 و استطاعت شركة BMW بيع 29,246 سيارة.







