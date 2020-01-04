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سيارات

هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور

السبت 04/يناير/2020 - 01:58 م
gv80 genesis
gv80 genesis
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اشرف عطية
كشفت هيونداي عن أفخم سياراتها الـ SUV الفخمة جينسيس gv80 الذراع الفخمة لهيونداي ولأول مرة كوريا تنافس في فئة الـ SUV الفخم، أمام BMW X5 و Audi Q7، ومرسيدس-بنز GLE .

جينيسيس 2020

ويأتي تصميم gv80 genesis بتعاون مشترك بين مراكز تصميم جينسيس في كوريا وألمانيا وأمريكا، لكي يضمنوا نتيجة ترضي كل الأسواق الكبيرة . 

اعتمدت هيونداي في تصميم gv80 genesis على خطوط كبيرة في الخارج، لكن خطوط بسيطة وفخمة في الداخل، وهذا يعد توجه جديد لجينسيس بعد نضوجها مؤخرا لتذهب بعيدا عن التشويش و التخبط .

تتوفر gv80 genesis بخيارين 5 و 7 مقاعد و تأتي gv80 genesis بموتور أساسي 4 سلندر سعة 2.5 لتر تربو، بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن.متر، وتسارع لـ 100 كم/س خلال 6.9 ثانية و يوجد ايضا موتور اقوي و هو V6 سعة 3.5 لتر تربو، بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن.متر، وتسارع لـ 100 كم/س خلال 5.7 ثانية 

ستباع gv80 genesis في كوريا الجنوبية اولا خلال يناير الجاري ثم أمريكا بعد منتصف العام ، ومنها للأسواق العالمية .
هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور
هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور
هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور
هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور
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