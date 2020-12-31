مرسيدس GLE تحصل على حزمة جديدة من الترقيات

كشفت شركة برابوس الخاصة بتعديلات السيارات، عن حزمة تجهيزات جديدة مرسيدس GLE والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وقدمت الشركة إضافة إلى كل من الإصدارين GLE 300 D وGLE 400 D اللذان ينتميان إلى طراز W167. لأيقونةتنتميينتميان





مرسيدس GLE 300 D أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 6 ثوان بدلا من 7.4. استمدت النسخة الأولى قوتها من سواعد محرك برابوس POWERXTRA D30 والذي يتكون من 4 أسطوانات، و سعة 2000 سي سي، فهو قادر على إنتاج طاقة قدرها 306 حصان، بدلا من 258 حصان، وبعزم دوران بلغ 690 نيوتن/متر بدلا من 620 نيوتن/متر ، وذلك عند 1600 إلى 2400 دورة في الدقيقة، وبفضل هذه القدرات يمكن لسيارةأن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 6 ثوان بدلا من 7.4.





GLE 400 D بمحرك برابوس بينما تمتعت النسخةبمحرك برابوس POWERXTRA D40 ، بسعة 2900 سي سي تيربو، والذي ينتج قوة 365 حصان عند 4200 دورة في الدقيقة، وبعزم دوران يبلغ 750 نيوتن/متر عند 2500 دورة في الدقيقة بدلا من 700 نيوتن/متر.





وبهذه الإمكانيات الفنية تتمكن السيارة GLE 400 D المعدلة، أن تنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، في غضون 5.5 ثانية فقط وبسرعة قصوى بلغت 250 كم/ساعة.





كما زودت برابوس كل من النسختين GLE 300 D و GLE 400 D بحزمة متطورة هيكليا تعزز من قدراتها على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إضافة إلى جنوط رياضية بلغ قياسها 23 بوصة ذات تصميم هندسي أنيق مكون من 10 أضلاع.



