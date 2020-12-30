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سيارات

فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:03 م
ferrari purosangue
ferrari purosangue
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اشرف عطية
صرح مايك فلويت المدير التنفيذي لشركة mclaren أنه على تواصل دائم مع عملاء الشركة واهتمامه المستمر بقياس آرائهم، ولاحظ طلب عملاء mclaren عدم بناء السيارات SUV مثل باقي الشركات لانهم يرون ان mclaren ايقونة السيارات الرياضية الفارهة ولا يمكن تغيير هذا التصور في وجدان الجميع.

وانشغلت mclaren هذا العام بعدد من الموديلات الجديدة mclaren spider الحصرية للسوق الأمريكي وانطلاق mclaren 720s الجديدة وأكد فلويت أن mclaren مهتمة بالتقنيات الهايبرد لخفض الانبعاثات الكربونية و صرح فلويد ان mclaren سترضي عملائها و لم تقوم بتصنيع سيارات SUV .  

في نفس الأسبوع الذي صرح فيه فلويت رئيس mclaren برفضه صنع سيارات SUV رياضية أشار تقرير جديد إلى أن ferrari ستطرح ferrari purosangue الجديدة كليًا في بداية 2022 و هي من طراز سيارات SUV .

ferrari purosangue الجديدة ستعتمد على محرك هايبرد و السيارات التي تلي purosangue قد تستخدم أربع محركات كهربائية بقوة إجمالية 610 حصان، مع توقعات بطرح أول موديل فيهم.

الفئة الأعلى من ferrari purosangue ستكون مزودة بمحرك V12 بسرعة تصل إلى 800 حصان، بينما الفئات الأقل ستتوفر بمحرك V8 سعة 4000 سي سي هايبرد.

ولكن الذي لم يتضح لنا حتي الآن هل سيقف مايك فلويت مدير mclaren عند هذه التصريحات و يرضخ للعملاء أم سينساق وراء زيادة المبيعات خصوصا أن سوق السيارات SUV يصبح مغريا يوم تلو الآخر بسبب حب العملاء لهذة الفئات نظرا لكبر حجمها ومساحتها الداخلية.
فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور
فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور
فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور
فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور
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