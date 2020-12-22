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سيارات

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر شركة فيراري من أكبر شركات السيارات حول العالم ، في صناعة مركبات السباق الفارهة وأيضا الخارقة ، وكانت منذ فترة كبيرة تؤكد أنها تعمل على تطوير سيارة SUV تحت اسم بوروسانجوي.


أكد مقطع فيديو جديد كلام فيراري بشأن السيارة بوروسانجوي الجديدة الـ SUV ، حيث ظهرت أثناء اختبارها على الطُرق العامة في بلدة مارانيلو بإيطاليا.


وأوضح المقطع أن السيارة بوروسانجوي تعتبر اختبارية فقط وليست إنتاجية بسبب انها تحصل على مزيج من قطع فيراري ومازيراتي، وتأتي معظمها من ليفانتي.


وتؤكد بعض التقارير أن السيارة بوروسانجوي الإنتاجية ستكون بشكل مختلف عن هذه الاختبارية ، كما ستحل محل GTC4Lusso بشكل غير مباشر في تشكيلة صانعة السيارات الإيطالية، ومن المثير للاهتمام أن نُلاحظ أن هذه السيارة الاختبارية تبدو أقرب إلى GTC4Lusso من لامبورجيني أوروس.


وتظهر بوروسانجوي بسقف منخفضًا للغاية، كما تحتوي على غطاء محرك طويل للغاية ، و يُتوقع أن تحصل على محرك V8 سعة 3.9 لتر مزدوج التوربو مثل GTC4Lusso T، حيث ترتفع قوته من 610 حصان إلى 650 حصانا.


كما اكد الخبراء أن فيراري ستكشف عن بوروسانجوي في وقت ما من العام المقبل على أن تصل إلى الأسواق في عام 2022.

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ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

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